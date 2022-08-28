Поль Погба звернувся в поліцію, бо став жертвою шантажу, інформує France Info. Хавбеку Ювентуса не дають спокійного життя друзі дитинства, серед яких його рідний брат.

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Погба розповів, що озброєнні люди напали на нього в Парижі у березні. Колишні друзі футболіста вимагали 13 мільйонів євро за те, що протягом 13 років нібито таємно його охороняли.

Поля звинуватили в тому, що він не допомагав близьким людям, відколи став зіркою. Однак сам гравець переконує, що давав гроші на всі потреби, аж поки на початку цього року один з друзів спробував вкрасти з його картки 200 тисяч євро.

Злочинці, серед яких Поль впізнав свого брата Матіаса, вдалися до шантажу, щоб виманити гроші. Погба зі своїми юристами готовий відстоювати своє чесне ім'я.

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