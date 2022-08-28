Матіас Погба опублікував відео, в якому заявив, що незабаром повідомить всю правду про свого брата. Він хоче, щоб фанати і одноклубники Поля дізналися, ким він є насправді. Прозвучали погрози розповісти секрети і про Кіліана Мбаппе, повідомляє AS.

Зінченка переплутали з фанатом і ледь не забрали з поля під час матчу – вірусне відео

"Світ футболу повинен знати деякі речі, щоб вирішити, чи дійсно Поль Погба заслуговує захоплення, поваги, свого місця у збірній Франції. Чи він є людиною, яка заслуговує на довіру, і чи він гідний того, щоб бути прикладом для молоді і представником великих брендів.

Інформація про Кіліана Мбаппе теж наробить багато галасу у світі футболу і може кардинально змінити уявлення про гравця", – зазначив Матіас Погба.

Адвокат Поля Погба вже назвав цю заяву звичайним вимаганням. На думку юриста, брат хавбека Ювентуса причетний до організованої банди, яка просто вимагає гроші.Юрист вказав, що компетентні органи Італії та Франції були поінформовані про це ще місяць тому, тому подальших коментарів щодо цієї ситуації більше не буде.

Зазначимо, кар'єру 32-річного Матіаса Погба важко назвати феєричною. Він виступав у маловідомих клубах Нідерландів, Італії, Англії, Іспанії та Франції (найіменитішими можна назвати Пескару і нідерландську Спарту). З квітня поточного року нападник перебуває без клубу.

"Наче обирати між батьком і матір’ю": Мбаппе – про власного фаворита на "Золотий м'яч" без Мессі та об'єктивність премії