Контракт 28-річного чемпіона світу завершується 30 червня 2022-го, а серед претендентів на Погба називають Ювентус і Реал. Хавбек може продовжити кар'єру на Олд Траффорд, але лише за певних умов.

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Погба хоче заробляти 585 тисяч євро щотижня – це вдвічі більше, ніж отримує зараз. За підписання нового контракту француз вимагає від МЮ статусу найоплачуванішого гравця команди. Півзахисник прагне отримувати навіть більше за Кріштіану Роналду, повідомляє L'Equipe.

Француз повернувся до лав "червоних дияволів" у 2016-му за 105 млн євро. У поточному сезоні Поль віддав 7 асистів у 9-ти матчах АПЛ, але вибув до кінця року через травму. Вже 1 січня Погба матиме право вести перемовини з іншими клубами.

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