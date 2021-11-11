Контракт 28-летнего чемпиона мира истекает 30 июня 2022-го, а среди претендентов на Погба называют Ювентус и Реал. Хавбек может продолжить карьеру на Олд Траффорд, но только при определенных условиях.

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Погба хочет зарабатывать 585 тысяч евро еженедельно – это вдвое больше, чем получает сейчас. За подписание нового контракта француз требует от МЮ статус самого оплачиваемого игрока команды. Полузащитник стремится получать даже больше, чем Криштиану Роналду, сообщает L'Equipe.

Француз вернулся в ряды "красных дьяволов" в 2016-м за 105 млн евро. В текущем сезоне Поль отдал 7 ассистов в 9 матчах АПЛ, но выбыл до конца года из-за травмы. Уже 1 января Погба получит право вести переговоры с другими клубами.

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