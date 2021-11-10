Погба ризикує більше не зіграти у футболці МЮ – хавбек вилетів до кінця року, а клуб змирився з безкоштовною втратою
Муки Поля Погба у складі Манчестер Юнайтед незабаром можуть припинитися.
Півзахисник у таборі збірної Франції отримав серйозну травму стегна і ризикує не вийти на поле до кінця 2021 року, повідомляє The Sun.
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Наступного літа Погба стає вільним агентом і вже у січні може укладати попередні угоди з іншими клубами. Манчестер Юнайтед змирився з безкоштовною втратою чемпіона світу, за якого у 2015-му заплатили рекордні для клубу 105 млн євро. Керівництво "червоних дияволів" втомилося від постійних вибриків гравця та його агента Міно Райоли, тому провальний матч проти Ліверпуля (0:5) цілком може стати для Погба останнім у футболці МЮ.
Нагадаємо, головними претендентами на 28-річного півзахисника вважаються Реал, ПСЖ та Ювентус, з якого він і переходив в Манчестер Юнайтед.
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