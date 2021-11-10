Півзахисник у таборі збірної Франції отримав серйозну травму стегна і ризикує не вийти на поле до кінця 2021 року, повідомляє The Sun.

Роналду може покинути Манчестер Юнайтед вже в кінці сезону – відома умова

Наступного літа Погба стає вільним агентом і вже у січні може укладати попередні угоди з іншими клубами. Манчестер Юнайтед змирився з безкоштовною втратою чемпіона світу, за якого у 2015-му заплатили рекордні для клубу 105 млн євро. Керівництво "червоних дияволів" втомилося від постійних вибриків гравця та його агента Міно Райоли, тому провальний матч проти Ліверпуля (0:5) цілком може стати для Погба останнім у футболці МЮ.

Нагадаємо, головними претендентами на 28-річного півзахисника вважаються Реал, ПСЖ та Ювентус, з якого він і переходив в Манчестер Юнайтед.

Безпросвітний МЮ, видовище у Мілані, спалена земля перед Хаві, нова сила в АПЛ, Баварія відривається – огляд вікенду