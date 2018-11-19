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Погба прагне повернутися у Ювентус, – CdS

19:20 150 Читать на русском
Погба прагне повернутися у Ювентус, – CdS
Поль Погба у Юве / Reuters

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба не полишає надій повернутись в Серію А.

Французький півзахисник "червоних дияволів" прагне покинути Туманний Альбіон та повернутись у Ювентус, повідомляє Corriere dello Sport.

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Зазначається, буцімто Поль вже розпочав перемовини з представниками італійського клубу і розповів про своє бажання повернутись у Юве.

Погба сподівається, що клубам вдасться владнати деталі найближчим часом і перехід відбудеться у січні наступного року.

В останні місяці активно поширюються чутки про можливе повернення француза в Ювентус через конфлікт з головним тренером манкуніанців Жозе Моурінью, при тому що Поль є другим бомбардиром Юнайтед у сезоні 2018/2019.

Погба переїхав на Олд Траффорд з Юве влітку 2016 року за рекордні на той момент 105 млн євро.

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Теги
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