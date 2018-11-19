Погба стремится вернуться в Ювентус, – CdS

Хавбек Манчестер Юнайтед Погба не оставляет надежд вернуться в Серию А.

Французский полузащитник "красных дьяволов" стремится покинуть Туманный Альбион и вернуться в Ювентус, сообщает Corriere dello Sport.

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Отмечается, якобы Поль уже начал переговоры с представителями итальянского клуба и рассказал о своем желании вернуться в Юве.

Погба надеется, что клубам удастся решить детали в ближайшее время и переход состоится в январе следующего года.

В последние месяцы активно распространяются слухи о возможном возвращении француза в Ювентус из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью, при том что Поль является вторым бомбардиром Юнайтед в сезоне 2018/2019.

Погба переехал на Олд Траффорд с Юве летом 2016 за рекордные на тот момент 105 млн евро.

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