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Мессі та Погба повечеряли разом у знаменитого шеф-кухаря та зірки інтернет-мемів – натяк на перехід Поля в Барселону

16:46 143 Читать на русском
Мессі та Погба повечеряли разом у знаменитого шеф-кухаря та зірки інтернет-мемів – натяк на перехід Поля в Барселону
Ліонель Мессі, Нусрет Гьокче та Поль Погба / фото з Інстаграму Гьокче

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі та півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба навідалися до ресторану відомого турецького кухаря Нусрета Гьокче.

Зіркові футболісти відвідали ресторан Гьокче в Дубаї. Світлини та відео з Мессі та Погба всесвітньовідомий кухар виклав у своєму Інстаграм.

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Нусрет Гьокче приготував для гостей м'ясні страви, влаштував їхню ефектну подачу, а також дозволив Ліонелю та Полю посолити їжу в своєму фірмовому стилі.

Тепла зустріч Мессі та Погба відновлює чутки щодо можливого переходу француза до іспанської Барселони. Раніше з'являлась інформація, що Мессі хоче бачити Погба в Барселоні на фоні конфлікту останнього з керманичем "червоних дияволів" Жозе Моурінью.

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Допис, поширений Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Теги
Англія Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона
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