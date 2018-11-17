Мессі та Погба повечеряли разом у знаменитого шеф-кухаря та зірки інтернет-мемів – натяк на перехід Поля в Барселону

Ліонель Мессі, Нусрет Гьокче та Поль Погба / фото з Інстаграму Гьокче

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі та півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба навідалися до ресторану відомого турецького кухаря Нусрета Гьокче.

Зіркові футболісти відвідали ресторан Гьокче в Дубаї. Світлини та відео з Мессі та Погба всесвітньовідомий кухар виклав у своєму Інстаграм.

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Нусрет Гьокче приготував для гостей м'ясні страви, влаштував їхню ефектну подачу, а також дозволив Ліонелю та Полю посолити їжу в своєму фірмовому стилі.

Тепла зустріч Мессі та Погба відновлює чутки щодо можливого переходу француза до іспанської Барселони. Раніше з'являлась інформація, що Мессі хоче бачити Погба в Барселоні на фоні конфлікту останнього з керманичем "червоних дияволів" Жозе Моурінью.