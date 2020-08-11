Погба підірвав мережу загадковим повідомленням у Twitter

Лідер Манчестер Юнайтед Поль Погба анонсував важливий день у своїй кар'єрі.

Поки безліч експертів змагаються у передбаченнях щодо майбутнього Поля Погба, француз додав інфоприводів до своєї популярності.

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"Завтра", – саме це слово з'явилось на офіційній сторінці гравця МЮ у Twitter. У коментарях фанати називають найрізноманітніші версії – від переходу Поля в Ювентус до підписання нової угоди з манкуніанцями.

Минулий сезон АПЛ Погба здебільшого провів у лазареті "червоних дияволів", зігравши у 16-ти матчах, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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