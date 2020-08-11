Погба подорвал сеть загадочным сообщением в Twitter

Лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба анонсировал важный день в своей карьере.

Пока множество экспертов соревнуются в прогнозах относительно будущего Поля Погба, француз добавил инфоповодов к своей популярности.

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"Завтра" – именно это слово появилось на официальной странице капитана МЮ в Twitter. В комментариях фанаты называют самые разные версии – от перехода Поля в Ювентус до подписания нового соглашения с манкунианцами.

Прошлый сезон АПЛ Погба в основном провел в лазарете "красных дьяволов", сыграв в 16 матчах, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

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