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Погба подорвал сеть загадочным сообщением в Twitter

19:31 - Читати українською
Погба подорвал сеть загадочным сообщением в Twitter
Поль Погба / Фото Reuters

Лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба анонсировал важный день в своей карьере.

Пока множество экспертов соревнуются в прогнозах относительно будущего Поля Погба, француз добавил инфоповодов к своей популярности.

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"Завтра" – именно это слово появилось на официальной странице капитана МЮ в Twitter. В комментариях фанаты называют самые разные версии – от перехода Поля в Ювентус до подписания нового соглашения с манкунианцами.

Прошлый сезон АПЛ Погба в основном провел в лазарете "красных дьяволов", сыграв в 16 матчах, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

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Теги
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