Евертон активно почав матч і навіть заробив пенальті, але після перегляду повтору його скасували. На 27-й хвилині Ліверпуль вже не врятувало ніщо. Після серії рикошетів м'яч відлетів до центрбека Брентвейта, який "прошив" Аліссона.

Евертон побив Ліверпуль у дербі, вкравши шанси Клоппа на титул – героїчний Миколенко зірвав овації після страшної травми

Евертон почав героїчну оборону, заради якої Віталій Миколенко не шкодував здоров'я. Українець дуже невдало викрутив гомілкостоп, тому на другий тайм не вийшов. Партнери відбили усі атаки Ліверпуля та примудрилися забити ще раз. Калверт-Льюїн замкнув подачу з кутового. 2:0 – Евертон серйозно псує шанси принципового суперника на чемпіонство.