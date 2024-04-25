Борнмут вийшов вперед наприкінці першого тайму – помилка Кілмана, який намагаючись перехопити простріл буквально подарував м'яч Семеньо коштувала Вулверхемптону гола. По перерві "вовки" відігралисься: Семеду навісив з лівого флангу, Забарний загубив Хі Чхан Хвана і той головою вгатив сферу у сітку. Пощастило, що VAR зафіксував гол в атаці.

Борнмут у меншості втримав перемогу над Вулверхемптоном – Забарний привіз гол, але репутацію українця врятував VAR

За трохи українець ледь вдруге не "привіз" у свої ворота, коли у боротьбі з Куньєю у найвідповідальніший момент послизнувся і впав, однак ніхто з партнерів Матеуса не встиг на простріл. Останні 10 хвилин Борнмут грав у меншості – Керкез грубо скосив Догерті і заробив вилучення. На 10-й доданій хвилині Кілман таки зміг зрівняти, добивши м'яч з близької відстані, але боковий арбітр заплив офсайд.