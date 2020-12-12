"Я спілкуюся зі своїми гравцями кожного дня. Поль Погба не є винятком. Залишитися без Ліги чемпіонів – велике розчарування цього тижня.

Манчестер Юнайтед визначився з долею Сульшера після вильоту з Ліги чемпіонів

Все, що говорять чиїсь представники, не може вплинути на мене. Я сказав про це все, що хотів", – цитує Сульшера журналіст Саймон Стоун у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно агент французького хавбека Міно Райола заявив, що Поль не залишиться у клубі на наступний сезон і вже розглядає пропозиції від інших команд. У нинішньому сезоні АПЛ Погба провів 8 матчів, в яких відзначився голом.

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