Сульшер неоднозначно відреагував на чутки про відхід Погба з Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер закликав не звертати особливої уваги на слова з оточення хавбека манкуніанців Поля Погба.
"Я спілкуюся зі своїми гравцями кожного дня. Поль Погба не є винятком. Залишитися без Ліги чемпіонів – велике розчарування цього тижня.
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Все, що говорять чиїсь представники, не може вплинути на мене. Я сказав про це все, що хотів", – цитує Сульшера журналіст Саймон Стоун у Twitter.
Нагадаємо, нещодавно агент французького хавбека Міно Райола заявив, що Поль не залишиться у клубі на наступний сезон і вже розглядає пропозиції від інших команд. У нинішньому сезоні АПЛ Погба провів 8 матчів, в яких відзначився голом.
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