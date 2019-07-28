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"Погба допоможе Реалу", – брат хавбека Манчестер Юнайтед прокоментував потенційний трансфер

17:34 215 Читать на русском
"Погба допоможе Реалу", – брат хавбека Манчестер Юнайтед прокоментував потенційний трансфер
Поль та Матіас Погба / Фото lci.fr

Матіас Погба, брат капітана Манчестер Юнайтед Поля Погба, поділився думками щодо можливого переходу свого родича в Реал.

"Зараз це лише чутки, і я нічого не можу з цим вдіяти.

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Чи врятував би Поль Реал у матчі проти Атлетіко (3:7)? Гру не бачив, але про результат в курсі. Відчуваю, що брат може робити асисти в будь-якій команді.

Якщо він перейде в Реал, то це допоможе команді. Я завжди хочу лише найкращого для нього. Якщо він відчуває, що Реал – найкращий клуб для нього, тоді він перейде", – цитує Матіаса AS.

Нагадаємо, трансферна сага з переходом Погба в Реал триває вже кілька місяців. За чутками, Реал готовий заплатити Манчестер Юнайтед 150 млн євро за хавбека.

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