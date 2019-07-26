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Зідан налаштований відпустити 7 гравців Реала задля трансферу Погба – Лунін потрапив під гарячу руку француза

22:23 977 Читать на русском
Зідан налаштований відпустити 7 гравців Реала задля трансферу Погба – Лунін потрапив під гарячу руку француза
Поль Погба / Фото ФК Манчестер Юнайтед

В таборі Реала готові піти на великі жертви задля підписання лідера Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Реал не втрачає надії підписати Поля Погба до закриття трансферного вікна, повідомляє AS.

Реал знайшов для Луніна ще два варіанти продовження кар'єри, – ЗМІ

Зідан передав керівництву Реала список із семи гравців, на яких фахівець не розраховує в наступному сезоні. У шорт-лист француза потрапили: Хесус Вальєхо, Лукас Васкес, Хамес Родрігес, Маріано Діас, Борха Майораль, Гарет Бейл та Андрій Лунін.

В обоймі Реала на наступний сезон Зідан хоче бачити не більше 23-х гравців.

За інформацією ЗМІ, в послугах Луніна зацікавлені Сельта та Реал Сосьєдад.

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