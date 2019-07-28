"Погба поможет Реалу", – брат хавбека Манчестер Юнайтед прокомментировал возможный трансфер

Матиас Погба, брат капитана Манчестер Юнайтед Поля Погба, поделился мыслями относительно возможного перехода своего родственника в Реал.

"Сейчас это только слухи, и я ничего не могу с этим поделать.

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Спас бы Поль Реал в матче против Атлетико (3:7)? Игру видел, но о результате в курсе. Чувствую, что брат может делать ассисты в любой команде.

Если он перейдет в Реал, то это поможет команде. Я всегда хочу только лучшего для него. Если он чувствует, что Реал – лучший клуб для него, тогда он перейдет", – цитирует Матиаса AS.

Напомним, трансферная сага с переходом Погба в Реал продолжается уже несколько месяцев. По слухам, Реал готов заплатить Манчестер Юнайтед 150 млн евро за хавбека.

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