toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Погба поможет Реалу", – брат хавбека Манчестер Юнайтед прокомментировал возможный трансфер

17:39 94 Читати українською
"Погба поможет Реалу", – брат хавбека Манчестер Юнайтед прокомментировал возможный трансфер
Поль и Матиас Погба / Фото lci.fr

Матиас Погба, брат капитана Манчестер Юнайтед Поля Погба, поделился мыслями относительно возможного перехода своего родственника в Реал.

"Сейчас это только слухи, и я ничего не могу с этим поделать.

Зидан настроен отпустить 7 игроков Реала ради трансфера Погба – Лунин попал под горячую руку француза

Спас бы Поль Реал в матче против Атлетико (3:7)? Игру видел, но о результате в курсе. Чувствую, что брат может делать ассисты в любой команде.

Если он перейдет в Реал, то это поможет команде. Я всегда хочу только лучшего для него. Если он чувствует, что Реал – лучший клуб для него, тогда он перейдет", – цитирует Матиаса AS.

Напомним, трансферная сага с переходом Погба в Реал продолжается уже несколько месяцев. По слухам, Реал готов заплатить Манчестер Юнайтед 150 млн евро за хавбека.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною

blog_ava
Трансфер Бейла в Китай сорвался – журналист BBC назвал причину
15:48
726
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Поль Погба Поль Погба Трансферы Реал Мадрид Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Матиас Погба Матиас Погба
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
28
мин
Динамо Киев
21:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук