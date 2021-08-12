"Конечно, никто не ожидал, что после трех туров мы потеряем очки. Это должно быть уроком. У нас очень много молодых футболистов. Ту игру следует поскорее забыть и двигаться вперед.

Украинского арбитра отстранили от матчей Премьер-лиги – у него еще будет шанс исправить ситуацию

Хочу сказать, что Шахтер недоволен судейством, которое арбитры продемонстрировали в этих трех турах. Явно не назначили три пенальти в ворота соперников. Два – со Львовом, один – с Александрией. Без VAR, конечно, труднее – я понимаю, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Однако много ошибок в сторону Шахтера.

Судейство с нами и некоторыми другими командами отличается. Это неприятно. Кому-то судится, а кому-то – нет. Двойные стандарты. Это не оправдание, просто хочу сказать: понимаю арбитров, ошибки случаются, но судейство из первых трех туров началось не слишком хорошо.

Надеюсь, что в дальнейшем арбитраж будет более качественным и беспристрастным. Внимательно будем следить за всеми матчами и, если судьи будут предвзятыми, будем громко об этом говорить. Мы за честную игру, и пусть побеждает сильнейший", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Шахтер на классе выиграл тяжелый бой у Генка и прошел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов