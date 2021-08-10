Негативний результат першої зустрічі з "гірниками" (1:2) погнав бельгійців уперед зі стартових хвилин. Гості заробили кілька стандартів, а перший небезпечний момент змарнували на 10-й хвилині. Це Бонгонда з лінії штрафного не поцілив у дальній кут.

Шахтар – Генк – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар відповів за п'ять хвилин. Атака донеччан правим флангом завершилася подвійним ударом після прориву Додо – випад Тете заблокував оборонець, а Педрінью відверто не вдався постріл із льоту. На 19-й же влучності забракло Алану Патріку, якому ніхто не завадив пробити метрів із 15-ти.

Цими атаками підопічні Де Дзербі збили стартовий запал бельгійських "магістрів". Проте, в середині тайму оборона Шахтаря проґавила Хейдена, який пробив головою з меж воротарської зони – на щастя "гірників", мимо.

Зате донеччани в атаці у відповідь забили. Додо у фірмовому стилі прорвався рідним флангом і відпасував на Тете, а той від лінії поля скинув під удар Лассіні Траоре – африканець витримав паузу й майстерно поклав м'яч у ворота!

Ще за п'ять хвилин "гірники" втекли в перспективну контратаку 3 в 2, але Матвієнку та Тете забракло креативу. Бельгійці ж на пропущений м'яч відреагували порцією грубощів у бік суперника. Як наслідок, арбітр роздав кілька гірчичників, а перед перервою навіть сталася невелика штовханина.

Старт другої половини минув за сценарієм першого тайму. Бельгійці почали плести мережива атак, аби відіграти фору "гірників". Генк видав ударні 15-20 хвилин і цілком міг упродовж цього відрізку забити бодай раз. Ось Вітао лише в останню мить випередив Онуачу, який збирався замикати простріл.

Тут же Бонгонда в падінні небезпечно пробив – над воротами. А на 64-й хвилині Онуачу під час подачі кутового втік від опікуна, виграв верхову дуель у Вітао і потужним ударом струсонув перекладину!

Натомість Шахтар трохи випав із гри. Навіть потенційно гольові контратаки штибу 4 в 2 хлопці Де Дзербі примудрилися дотягувати до прогнозованих для оборонців рішень і втрат на чужій половині.

Серія замін посеред тайму від обох тренерів додали матчу сумбурності. Та для Шахтаря свій ефект ротація таки дала. "Гірники" відсунули гру від своїх воріт і налагодили контроль м'яча в середній лінії.

Зрештою, недавній загальний сумбур на полі призвів до такого ж гола у ворота Генка. Додо прострілив із правого флангу на дальню стійку, там Коноплянка відволік на себе увагу центрбеків і не зміг акцентовано пробити, м'яч відскочив трохи назад, і Маркос Антоніо таки проштовхнув "смугастого" в сітку – 2:0!

Фінальні хвилини разом із додатковим часом фактично перетворилися на формальність. Де Дзербі дав відчути ігровий тонус Степаненку й Сікану. Зробив двійко замін і опонент італійця. Кращий імпульс це дало гостям. На 90-й хвилині Марлон не зміг вибити м'яч подалі, а Сіріль Дессерс пострілом із меж штрафного змусив капітулювати Трубіна. На більше команди вже не спромоглися.

Отже, друга перемога Шахтаря у протистоянні з бельгійцями із винагородою у вигляді путівки в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Там "гірників", найімовірніше, чекатиме випробування французьким Монако.

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