Інформпростір сьогодні підірвала новина про зірваний трансфер вінгера Челсі Михайла Мудрика в Баварію. Буцімто мюнхенці серйозно розглядали можливість орендувати українця, який мав замінити травмованого Кінгслі Комана, однак вирішили прискорити прихід Браяна Сарагоси із Гранади (мав приєднатись до Баварії лише наступного літа).

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Мудрик у коментарі Legioners.ua підтвердив, що чутки небезпідставні. "Наскільки я знаю, то мюнхенська Баварія дійсно контактувала з моїм представником", – зазначив півзахисник Челсі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Михайло провів за лондонців 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу. Його контракт з "синіми" чинний до 30 червня 2031 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

Челсі після 22-х турів йде у турнірній таблиці АПЛ на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 31 очко.

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