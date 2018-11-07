"Подивіться на Реал без Роналду": різка заява Мендеша

Агент Кріштіану Роналду Жорже Мендеш вчергове висловив компліменти своєму клієнту.

"Я думаю, що Роналду виграє "Золотий м'яч" в цьому році.

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У нього все добре, Кріштіану – найкращий гравець цього покоління і найкращий в історії футболу. На мій погляд, вистачає подивитись, яким Реал став після його відходу.

Те ж саме можна сказати про Ювентусі, який суттєво додав", – цитує Мендеша Football Italia.

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