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"Посмотрите на Реал без Роналду": резкое заявление Мендеша

20:19 87 Читати українською
"Посмотрите на Реал без Роналду": резкое заявление Мендеша
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш очередной раз выразил комплименты своему клиенту.

"Я думаю, что Роналду выиграет "Золотой мяч" в этом году.

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У него все хорошо, Криштиану – лучший игрок этого поколения и лучший в истории футбола. На мой взгляд, достаточно посмотреть, каким Реал стал после его ухода.

То же самое можно сказать о Ювентусе, который существенно прибавил", – цитирует Мендеша Football Italia.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Жорже Мендеш Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
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