Аргентинський фахівець заявив, що був за крок від взяття співвітчизника під своє крило в Еспаньйолі, повідомляє Goal.

ПСЖ знову заговорив про трансфер Мессі після скандалу у Суперкубку Іспанії

"Мессі в ПСЖ? Без коментарів. Коли я тренував Еспаньйол чи Саутгемптон, то мріяв мати в своєму розпорядженні найкращих гравців планети, і Мессі був близький до оренди в Еспаньйолі.

Угода була обговорена, але він відмінно проявив себе на передсезонному Кубку Гампера, і на цьому все завершилося. Ми зустрічалися впродовж багатьох років у таких місцях, як Лондон чи Італія. Ми обоє розділяємо любов до Ньюеллса, оскільки пройшли через їхню академію, і це наш спільний зв'язок", – розповів Почеттіно.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Барселони Жоан Лапорта заспокоїв фанів щодо майбутнього Мессі на фоні чуток про його переїзд до Франції наступного літа.

Мессі вилучили за брутальний фол. Б'є – значить любить