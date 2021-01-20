Почеттіно зізнався, що майже підписав Мессі в колишній клуб
Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно підігрів чутки щодо переїзду на Парк де Пренс нападника Барселони Ліонеля Мессі, пригадавши цікавий факт зі спільного минулого.
Аргентинський фахівець заявив, що був за крок від взяття співвітчизника під своє крило в Еспаньйолі, повідомляє Goal.
ПСЖ знову заговорив про трансфер Мессі після скандалу у Суперкубку Іспанії
"Мессі в ПСЖ? Без коментарів. Коли я тренував Еспаньйол чи Саутгемптон, то мріяв мати в своєму розпорядженні найкращих гравців планети, і Мессі був близький до оренди в Еспаньйолі.
Угода була обговорена, але він відмінно проявив себе на передсезонному Кубку Гампера, і на цьому все завершилося. Ми зустрічалися впродовж багатьох років у таких місцях, як Лондон чи Італія. Ми обоє розділяємо любов до Ньюеллса, оскільки пройшли через їхню академію, і це наш спільний зв'язок", – розповів Почеттіно.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Барселони Жоан Лапорта заспокоїв фанів щодо майбутнього Мессі на фоні чуток про його переїзд до Франції наступного літа.