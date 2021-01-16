"Мессі повністю зосереджений на тому, щоб наздогнати Атлетіко у Ла Лізі та зіграти з ПСЖ у Лізі чемпіонів. Не знаю, чи зіграє він у неділю в матчі за Суперкубок, але Лео буде на лавці. Важливо, що він надихне своїх товаришів по команді.

Барселона вимушена перенести вибори президента клубу – відома нова можлива дата

Я помічаю, що він стає все більш щасливим і насолоджується цим. Я знаю, що він не хоче покидати команду, і знаю, що він зробить все, що в його силах, щоб залишитися, якщо клуб зробить пропозицію, яке його влаштує", – цитує Лапорту Goal.

За даними іспанських соцопитувань, Жоан Лапорта є беззаперечним лідером перегонів за президентське крісло Барселони. Нагадаємо, чинний контракт Мессі з каталонцями розрахований до літа, і аргентинець поки не визначився щодо свого майбутнього.

Вибори президента Барселони: соціологи назвали переможця, вирок для Мессі та Неймара