"Великі гравці, як Мессі, завжди будуть в списку ПСЖ. Але зараз, звичайно, не на часі говорити або мріяти про це. Однак ми сидимо за великим столом тих, хто уважно стежить за цією ситуацією.

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Насправді ми ще не сіли туди, але наше крісло зарезервовано на цей випадок. Чотири місяці в футболі – це вічність, особливо в такий час", – цитує Леонардо France Football.

Нагадаємо, у фіналі Суперкубка Іспанії Мессі брутально вдарив суперника і отримав перше вилучення у футболці Барси. ЗМІ пов'язують такий жест з черговим натяком на від'їзд аргентинця з Каталонії.

Мессі вилучили за брутальний фол. Б'є – значить любить