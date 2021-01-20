Почеттино признался, что почти подписал Месси в прежний клуб
Главный тренер французского Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино подогрел слухи о переезде на Парк де Пренс нападающего Барселоны Лионеля Месси, вспомнив интересный факт из общего прошлого.
Аргентинский специалист заявил, что был в шаге от взятия соотечественника под свое крыло в Эспаньоле, сообщает Goal.
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"Месси в ПСЖ? Без комментариев. Когда я тренировал Эспаньол или Саутгемптон, то мечтал иметь в своем распоряжении лучших игроков планеты, и Месси был близок к аренде в Эспаньоле.
Соглашение было обсуждено, но он отлично проявил себя на предсезонном Кубке Гампера, и на этом все закончилось. Мы встречались на протяжении многих лет в таких местах, как Лондон или Италия. Мы оба разделяем любовь к Ньюэллсу, поскольку прошли через их академию, и это наша общая связь", – рассказал Почеттино.
Напомним, что кандидат в президенты Барселоны Жоан Лапорта успокоил фанов относительно будущего Месси на фоне слухов о его переезде во Францию следующим летом.