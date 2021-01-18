Скандальне вилучення Мессі – це кульмінація затяжної кризи в Барселоні. Вона пожирає клуб зсередини наче велика ракова пухлина. Севільське фіаско доповнило сумний ланцюжок з болючих поразок. Рим, Ліверпуль, Лісабон… Команда, що заробила собі реноме головного невдахи Ліги чемпіонів, зараз дарує фактично переможний фінал Атлетіку з Більбао.

Ні, ми зовсім не збираємось применшувати подвигу хлопців Марселіно. Баскський футбольний епос точно збагатиться кількома новими оповіданнями про відважного Вільярібе, адепта пишнобородого царя Леоніда з фільму "Триста спартанців". Щоправда той величний нащадок Геракла навряд чи б так безславно повалився на землю після удару Мессі, але це вже інша історія. На війні усі засоби хороші, хіба ні?

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Черговим провалом "блаугранас" вже нікого не здивуєш. Так, спортивні ресурси від України до Буенос-Айреса знову торгуватимуть гучною сенсацією, їхнє право, проте велика й непереможна Барса давно померла. На жаль. Гвардіола та Луїс Енріке вичавили все до останньої краплі з тієї фантастичної генерації визнаних майстрів.

У 2016-му каталонці не знайшли жодних аргументів у чвертьфінальному протистоянні ЛЧ проти Атлетіко, ще через рік – безвольно поступились в Турині, тим самим знецінивши епічний камбек з ПСЖ. То були перші тривожні дзвіночки, не при Вальверде чи Сетьєні. Вже тоді команда потребувала нового імпульсу. Лучо хотів провести серйозну чистку, полетіли б голови, та слабохарактерний Бартомеу побоявся фанатського бунту.

Вільне падіння продовжилось в епоху "Мурахи". Трансфер Неймара виявився лакмусовим папірцем для некомпетентного керівництва і зарозумілої роздягальні. Тотальна катастрофа була лише питанням часу. Мессі частково має рацію – на Камп Ноу занедбали спортивний проект. Немічність і розчарування – усе, що залишилось після славетних часів з треблами і "манітою".

Нинішня Барса не претендує на серйозні трофеї, ні в Іспанії, ні в Європі. Вони не можуть обіграти Ейбар, а нам продають сенсацію. Аргентинська "примадонна" нарешті показала характер. І нехай доведеться пропустити кілька поєдинків. Адже каталонцям, які перебувають на стадії перебудови, потрібен лідер. Не той Мессі, що пересувається полем з низько опущеною головою. Б'є чужих – значить любить своїх.

Messi punch Villalibre. Final of the Spanish Super Cup 2021 red card for Messi. pic.twitter.com/26B6CDzvWM — Aike 아이케 (@Aike_007) January 17, 2021

За вчинком Лео стоїть загальна імпотенція всього клубу – без плану, без ідей, без президента зрештою! Ще вчора він був частиною неповторного тріденте, нині ж – потрібно вигравати трофеї разом з Брейтвейтом, Трінкау, Лангле, Мінгесою і Дестом, що лажають у кожному матчі. А тут ще й каталонський Женералітет зробив ведмежу послугу, відтермінувавши багатостраждальні вибори щонайменше до березня.

Тобто, абсолютна невизначеність пануватиме ще 2 місяці. Спортивне планування зависло у повітрі, оборона тримається на соплях, а попереду – вирішальна частина сезону, зокрема протистояння з ПСЖ, яке ризикує перетворитись у чортзна-що.

Подейкують, що Мессі неабияк сподівався на зимових новачків. Лапорта, безапеляційний фаворит електоральних перегонів, обіцяв аргентинцеві хороше підсилення вже в січні. У якийсь момент на обличчі 33-річного ветерана з’явилась посмішка... безжально стерта каталонською владою. Аби уникнути чергової ганьби в ЛЧ, "блаугранас" знадобиться допомога вищих сил і найкраща форма потенційних лідерів – Де Йонга, тер Штегена, Грізманна, Педрі.

Не варто пов’язувати вчинок Мессі з можливим відходом. Це велика дурість. По-перше, Суперкубок Іспанії не належить до топових турнірів. Звісно, що Лео хотів перемогти, однак попереду – боротьба за найважливіші трофеї. Півроку у футболі – ціла вічність. Трапитись може все, що завгодно. От не віриться, що на останній хвилині гри, коли Барса попрощалась з надією на перемогу, аргентинець вирішив розіграти якусь таємну карту. Той же Атлетік настільки грубо зустрічав історичного "Пічічі", що нерви здали б навіть у найдобрішої версії Халка.

Мессі страждає, бо страждає уся Барселона. Перехідний період щойно розпочався. Куман – не Гвардіола. У нього немає нового Хаві чи Іньєсти. У нього немає й 5-ти мільйонів євро на покупку центрального захисника, а найголовніше – президента, який би знайшов ці гроші. Каталонцям потрібно дати час.

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