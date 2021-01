Скандальне вилучення Мессі – це кульмінація затяжної кризи в Барселоні. Вона пожирає клуб зсередини наче велика ракова пухлина. Севільське фіаско доповнило сумний ланцюжок з болючих поразок. Рим, Ліверпуль, Лісабон… Команда, що заробила собі реноме головного невдахи Ліги чемпіонів, зараз дарує фактично переможний фінал Атлетіку з Більбао.

Ні, ми зовсім не збираємось применшувати подвигу хлопців Марселіно. Баскський футбольний епос точно збагатиться кількома новими оповіданнями про відважного Вільярібе, адепта пишнобородого царя Леоніда з фільму "Триста спартанців". Щоправда той величний нащадок Геракла навряд чи б так безславно повалився на землю після удару Мессі, але це вже інша історія. На війні усі засоби хороші, хіба ні?

"Поведінка Мессі – це пряма агресія": іспанський арбітр озвучив терміни дискваліфікації зірки Барселони

Черговим провалом "блаугранас" вже нікого не здивуєш. Так, спортивні ресурси від України до Буенос-Айреса знову торгуватимуть гучною сенсацією, їхнє право, проте велика й непереможна Барса давно померла. На жаль. Гвардіола та Луїс Енріке вичавили все до останньої краплі з тієї фантастичної генерації визнаних майстрів.

У 2016-му каталонці не знайшли жодних аргументів у чвертьфінальному протистоянні ЛЧ проти Атлетіко, ще через рік – безвольно поступились в Турині, тим самим знецінивши епічний камбек з ПСЖ. То були перші тривожні дзвіночки, не при Вальверде чи Сетьєні. Вже тоді команда потребувала нового імпульсу. Лучо хотів провести серйозну чистку, полетіли б голови, та слабохарактерний Бартомеу побоявся фанатського бунту.

Вільне падіння продовжилось в епоху "Мурахи". Трансфер Неймара виявився лакмусовим папірцем для некомпетентного керівництва і зарозумілої роздягальні. Тотальна катастрофа була лише питанням часу. Мессі частково має рацію – на Камп Ноу занедбали спортивний проект. Немічність і розчарування – усе, що залишилось після славетних часів з треблами і "манітою".

Нинішня Барса не претендує на серйозні трофеї, ні в Іспанії, ні в Європі. Вони не можуть обіграти Ейбар, а нам продають сенсацію. Аргентинська "примадонна" нарешті показала характер. І нехай доведеться пропустити кілька поєдинків. Адже каталонцям, які перебувають на стадії перебудови, потрібен лідер. Не той Мессі, що пересувається полем з низько опущеною головою. Б'є чужих – значить любить своїх.

Messi punch Villalibre. Final of the Spanish Super Cup 2021 red card for Messi. pic.twitter.com/26B6CDzvWM