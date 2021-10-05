"Почеттіно матиме недовге життя в ПСЖ. Я чув деякі погані речі про нього. Він чудовий хлопець, але як тренер... Він навіть хвилину не присвячує тактиці. Почеттіно сам питає футболістів, як грати. Я не можу в це повірити.

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Він ніколи не тренував чемпіонів, і тепер у нього очікувані проблеми з керуванням великими. Наскільки я розумію, якщо він продовжить у цьому напрямку, то матиме мало часу. Йому варто пам'ятати про Зідана", – наводить слова Кассано AS.

Додамо, що влітку ПСЖ продовжив контракт з Почеттіно до 30 червня 2023 року. Наразі команда йде лідером у чемпіонаті Франції та своїй групі Ліги чемпіонів.

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