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Почеттіно: Тоттенхем планує підписувати гравців у січні

21 жовтня 13:01 309 Читать на русском
Почеттіно: Тоттенхем планує підписувати гравців у січні
Маурісіо Почеттіно / ФК Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував плани команди на зимове трансферне вікно.

"Буду чесним, не хочу не хочу робити перевагу з того, що ми провели літо без трансферів. У футболі завжди треба думати про покращення, і треба підсилювати склад.

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Я пробував раніше пояснити, чому ми нікого не підписали влітку. Але якщо ви мені кажете, що ми були дуже розумні та геніальні, тому що нікого не придбали, і тепер після 9 турів у нас найкращий старт в АПЛ в історії, я не буду відповідати: "Так, ми були геніальні".

Ми не могли робити трансферів з різних причин, але ми хотіли купувати. Думаю, що це збіг обставин, або ми багато працювали, або тому що ми розумні, але, якщо чесно, завжди намагаєшся когось підписати.

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У січні ми будемо робити спроби трансферів. Не лише ми – всі клуби та тренери хочуть отримувати нових гравців, освіжати склад", – цитує Почеттіно ESPN.

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Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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