Почеттино: Тоттенхэм планирует подписывать игроков в январе

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал планы команды на зимнее трансферное окно.

"Буду честным, не хочу не хочу делать преимущество тем, что мы провели лето без трансферов. В футболе всегда надо думать об улучшении, и надо усиливать состав.

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Я пробовал раньше объяснить, почему мы никого не подписали летом. Но если вы мне говорите, что мы были очень умные и гениальные, потому что никого не приобрели, и теперь после 9 туров у нас лучший старт в АПЛ в истории, я не буду отвечать: "Да, мы были гениальные".

Мы не могли совершать трансферы по разным причинам, но мы хотели покупать. Думаю, что это стечение обстоятельств, или мы много работали, или потому что мы умные, но, если честно, всегда пытаешься кого-то подписать.

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В январе мы будем предпринимать попытки трансферов. Не только мы – все клубы и тренеры хотят получать новых игроков, освежать состав", – цитирует Почеттино ESPN.

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