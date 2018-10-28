"Ярмоленко vs прокляття": як фанати Вест Хема реагували на травму українця, а вболівальники Тоттенхема ображали Андрія

Вболівальники Вест Хема у розпачі від травми, яку Андрій Ярмоленко отримав у матчі 9-го туру АПЛ проти Тоттенхема.
Фанати "молотів" продовжують симпатизувати українському вінгеру. Вест Хем програв Тоттенхему в дербі, однак у цьому винен далеко не Ярмоленко. Вболівальники команди Пеллегріні побоюються, як би для Андрія не завершився сезон.
Ярмоленко може пропустити півроку через травму
Londond Evening Standard повідомив, що екс-динамівець покидав межі стадіону на милицях. А ось фани Тоттенхема проявили неповагу. Під час матчу вони насміхались з важкої травми гравця суперників та кричали образливі вигуки на адресу українця. Між клубами і вболівальниками принципове і навіть вороже протистояння, але чи нормальна така реакція?
Вест Хем – Тоттенхем: травма Ярмоленка, яка шокувала Арнаутовіча, або Чемпіон світу рятує найкращий старт в історії
"Фанати "шпор" ображали Ярмоленка, якого виносили з поля на ношах. Це абсолютна ганьба. Мерзота".
"Декілька фанатів Тоттенхема підбадьорили оплесками, але більшість знущались і раділи".
"Так вони ще й хвилю йому робили, купка придурків".
Фанати "шпор" радісно співають, коли травмований Ярмоленко мучиться на газоні.
"На 52-й фанати Вест Хема висловили своє розчарування Феліпе Андерсоном. Здається, що "молотам" не вистачає Ярмоленка".
"Великий фанат Ярмоленка відколи він ще грав за Київ, але травми вставляють палиці в колеса його кар'єри. Він просто солідний гравець, у нього є все".
"Нам потрібен Ярмоленко, а не Андерсон зараз".
Фанати Вест Хема у розпачі: Ярмоленко став 5-м після Лансіні, Вілшера, Керрола та Санчеса, хто опинився в лазареті команди.
"Підозрюють, що Ярмоленко вилетів надовго через підозру розриву ахіллового сухожилля. Це вже траплялось з ним у Німеччині. У неділю стане відомо, чи це рецидив і наскільки пошкоджений ахілл".
"Не вистачало Ярмоленка після травми і заміни, але думаю, нам дійсно потрібне повернення Керрола і Лансіні. Більше конкуренції за місця у складі. Потрібна підмога в півзахисті та на позиції лівого захисника".
"Ярмоленко став настільки впливовим гравцем для нас. Сподіваюсь, він швидко одужає"
"Прокляття з травмами гравців Вест Хема не припиняється. У кожному сезоні виникає проблема травматичності, тому ти змушений ставити крайніх півзахисників у центр поля".
"Боюсь, що ми не побачимо Ярмоленка до кінця сезону. Це виглядало дуже неприємно"
"На жаль, реакція гравців Вест Хема відображає всю серйозність його травми.
"Ярмо, яка шкода. Це виглядало дуже-дуже поганою травмою".
"Хлопець, який забив половину наших голів, ридає на ношах, тому що його нога просто вибухнула. Візьми мої ахілли, Ярмо, вони мені не потрібні".
"Реакція Арнаутовіча говорить про те, що травма Ярмоленка не дуже добре виглядає".
"Добре хоч так. Експерти Sky казали, що це може бути розрив хрестоподібної зв'язки". "Ахілл. Кінець сезону"
"Припускаю, що це може бути розрив ахіллового сухожилля. До кінця сезону".
"Сподіваюсь, все не так серйозно, як виглядає. Цьому хлопцеві не щастить останній рік, травма на травмі".
"Схоже, він пережив великий біль. Варто відзначити, що Ярмоленко був останнім, хто прибув зі збірної. Повернувся в середу".
"Найгірша річ у сьогоднішній грі – не результат. Видужуй, Ярмоленко. Сподіваюсь, травма не занадто важка".