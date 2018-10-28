"Ярмоленко vs прокляття": як фанати Вест Хема реагували на травму українця, а вболівальники Тоттенхема ображали Андрія

Вболівальники Вест Хема у розпачі від травми, яку Андрій Ярмоленко отримав у матчі 9-го туру АПЛ проти Тоттенхема.

Фанати "молотів" продовжують симпатизувати українському вінгеру. Вест Хем програв Тоттенхему в дербі, однак у цьому винен далеко не Ярмоленко. Вболівальники команди Пеллегріні побоюються, як би для Андрія не завершився сезон.

Ярмоленко може пропустити півроку через травму

Londond Evening Standard повідомив, що екс-динамівець покидав межі стадіону на милицях. А ось фани Тоттенхема проявили неповагу. Під час матчу вони насміхались з важкої травми гравця суперників та кричали образливі вигуки на адресу українця. Між клубами і вболівальниками принципове і навіть вороже протистояння, але чи нормальна така реакція?

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"Фанати "шпор" ображали Ярмоленка, якого виносили з поля на ношах. Це абсолютна ганьба. Мерзота".

Also, the Spurs fans abusing Yarmolenko whilst being stretchered off the pitch are an absolute disgrace. Scum. — West Ham Fan Zone (@WHUFCFZ) 20 жовтня 2018 р.

"Декілька фанатів Тоттенхема підбадьорили оплесками, але більшість знущались і раділи".

From where I was standing a large majority of them did yeah. A few clapped as he went off but most jeering/cheering — matt greaves (@greavesman) 20 жовтня 2018 р.

"Так вони ще й хвилю йому робили, купка придурків".

Yeah and waved at him, classless bunch of wankers — Stapley (@OliverStapley) 20 жовтня 2018 р.

Фанати "шпор" радісно співають, коли травмований Ярмоленко мучиться на газоні.

"На 52-й фанати Вест Хема висловили своє розчарування Феліпе Андерсоном. Здається, що "молотам" не вистачає Ярмоленка".

53 mins

West Ham 0-1 Tottenham



West Ham fans voicing their frustration at Felipe Anderson right now. The Hammers seem to be missing Andriy Yarmolenko. #COYI — WHU Billy Whizzz (@WHUBillyWhizzz) 20 жовтня 2018 р.

"Великий фанат Ярмоленка відколи він ще грав за Київ, але травми вставляють палиці в колеса його кар'єри. Він просто солідний гравець, у нього є все".

A huge fan of Yarmolenko, always have been since he's been at Kiev, but his injuries have put a damper on his career.

As he is simply a solid player. He has it all tbh. — SM (@thebox001) 20 жовтня 2018 р.

"Нам потрібен Ярмоленко, а не Андерсон зараз".

Need Yarmolenko not Anderson right now — Allan Sm;th (@Allan22_WHU) 20 жовтня 2018 р.

Фанати Вест Хема у розпачі: Ярмоленко став 5-м після Лансіні, Вілшера, Керрола та Санчеса, хто опинився в лазареті команди.

Wilshere

Lanzini

Carroll

Sanchez

Yarmolenko



Manuel Pellegrini laments West Ham's long-term injury issues: https://t.co/ePqwJe4nWu pic.twitter.com/xNfmjQs4k5 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 20 жовтня 2018 р.

Wilshere

Lanzini

Carroll

Sanchez

Yarmolenko — TheUtdBoys (@TheUtdBoys) 20 жовтня 2018 р.

"Підозрюють, що Ярмоленко вилетів надовго через підозру розриву ахіллового сухожилля. Це вже траплялось з ним у Німеччині. У неділю стане відомо, чи це рецидив і наскільки пошкоджений ахілл".

Andriy Yarmolenko could be out for a long spell with a suspected Ruptured achilles tendon.

Yarmolenko, had suffered an Achilles injury in the past whilst playing in Germany & doctors will assess tomorrow whether this is a recurrence & if so, to what extent the tendon is damaged. pic.twitter.com/IX42j0N5V9 — WHUFC Bulletin (@whufcbulletin) 20 жовтня 2018 р.

"Не вистачало Ярмоленка після травми і заміни, але думаю, нам дійсно потрібне повернення Керрола і Лансіні. Більше конкуренції за місця у складі. Потрібна підмога в півзахисті та на позиції лівого захисника".

Yarmolenko missed after he was subbed off w/ injury, but really think we need Lanzini & Carroll back as well. More competition for places.



Goes without saying we need some midfield help and a LB that's consistent. Cresswell not same after injuries & Masuaku more LM. COYI. #WHUFC — Beat Fanatic (@stutterinstan) 20 жовтня 2018 р.

"Ярмоленко став настільки впливовим гравцем для нас. Сподіваюсь, він швидко одужає"

Feel so gutted for @Yarmolenko_9 He’s become such an influential player for us. Let’s hope for a speedy recovery. — Andrew Cummings (@ac_cummings82) 20 жовтня 2018 р.

"Прокляття з травмами гравців Вест Хема не припиняється. У кожному сезоні виникає проблема травматичності, тому ти змушений ставити крайніх півзахисників у центр поля".

Obiang, Yarmolenko, Wilshere and Sanchez all injured. The curse of the West Ham injuries never ceases. Every season there is a injury problem and you get situations where wingers have to play in centre midfield. — VINNYWHUFC (@vinnywhufc) 20 жовтня 2018 р.

"Боюсь, що ми не побачимо Ярмоленка до кінця сезону. Це виглядало дуже неприємно"

Unfortunately, I don’t think we’ll see Yarmolenko for the rest of the season, that injury looked nasty — Rob2018 (@Westham2018) 20 жовтня 2018 р.

"На жаль, реакція гравців Вест Хема відображає всю серйозність його травми.

The players reactions appeared to give away the seriousness of it straight away unfortunately.

Agree with you about Diop, brilliant player. — AllSportsView (@AllSportsView) 20 жовтня 2018 р.

"Ярмо, яка шкода. Це виглядало дуже-дуже поганою травмою".

Yarmo, what a shame. It seems a very bad bad injury. — West Ham Italy (@martelliditalia) 20 жовтня 2018 р.

"Хлопець, який забив половину наших голів, ридає на ношах, тому що його нога просто вибухнула. Візьми мої ахілли, Ярмо, вони мені не потрібні".

Oh cool, the guy who's scored half our goals is weeping on a cart because his leg just exploded. Take my achilles Yarmo, I don't need them. — batchu (@MattDaltron) 20 жовтня 2018 р.

"Реакція Арнаутовіча говорить про те, що травма Ярмоленка не дуже добре виглядає".

Arnautovic’s reaction here tells you that Yarmolenko’s injury doesn’t look good. pic.twitter.com/qsJY5avhVB — Forever Boleyn (@ForeverBoleyn) 20 жовтня 2018 р.

"Добре хоч так. Експерти Sky казали, що це може бути розрив хрестоподібної зв'язки". "Ахілл. Кінець сезону"

Achilles. Season over. — Mitzy (@MitzyRosencrant) 20 жовтня 2018 р.

"Припускаю, що це може бути розрив ахіллового сухожилля. До кінця сезону".

Torn Achilles tendon is my guess. Out for season. — Stephen Rockower (@DrBonesMD) 20 жовтня 2018 р.

"Сподіваюсь, все не так серйозно, як виглядає. Цьому хлопцеві не щастить останній рік, травма на травмі".

Hopefully it isn’t as serious as it looks, this guy has been having just the worst luck within the last year, injury on injury — Yura (@ukrchyvak) 20 жовтня 2018 р.

"Схоже, він пережив великий біль. Варто відзначити, що Ярмоленко був останнім, хто прибув зі збірної. Повернувся в середу".

#whufc Stretchered off and replaced by Diangana, worth noting Yarmolenko was the last player back after international duty - arrived back Wednesday https://t.co/6jL66rjQte — Jack Rosser (@JackRosser_) 20 жовтня 2018 р.

"Найгірша річ у сьогоднішній грі – не результат. Видужуй, Ярмоленко. Сподіваюсь, травма не занадто важка".