Чотириразовий переможець ЛЧ у складі Реала може стати одноклубником Мессі після відходу з АПЛ
Інтер Маямі проявляє інтерес до центрального захисника Рафаеля Варана.
За повідомленням інсайдера Fabrizio Romano, Інтер Маямі, за який виступає Ліонель Мессі, поки лише зв'язався з агентом Варана, щоб дізнатися про фінансові вимоги 31-річного французького захисника. Жодних переговорів між сторонами поки що не відбувається.
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Важливо зазначити, що наприкінці червня на правах вільного агента Варан покине МЮ, в який перейшов із Реала у 2021 році. Варан був принциповим суперником Мессі в Ла Лізі і виграв чотири рази Лігу чемпіонів з мадридським клубом.
До слова, за МЮ Варан відіграв 93 матчі та забив 2 голи. У 2023 році Рафаель вигравав з "червоними дияволами" Кубок англійської ліги.
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