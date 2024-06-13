За повідомленням інсайдера Fabrizio Romano, Інтер Маямі, за який виступає Ліонель Мессі, поки лише зв'язався з агентом Варана, щоб дізнатися про фінансові вимоги 31-річного французького захисника. Жодних переговорів між сторонами поки що не відбувається.

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Важливо зазначити, що наприкінці червня на правах вільного агента Варан покине МЮ, в який перейшов із Реала у 2021 році. Варан був принциповим суперником Мессі в Ла Лізі і виграв чотири рази Лігу чемпіонів з мадридським клубом.

До слова, за МЮ Варан відіграв 93 матчі та забив 2 голи. У 2023 році Рафаель вигравав з "червоними дияволами" Кубок англійської ліги.

On Rapha Varane links: Inter Miami have just made an approach to ask on Varane potential free agent deal conditions, nothing else at the moment.



No negotiations, nothing advanced or decided. pic.twitter.com/XdV95sjPPV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

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