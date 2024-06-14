"Дияволи" домовилися з 21-річним центрбеком щодо особистого контракту, стверджує The Times. Зарплатня Брентвейта зросте у 5 разів – 150-160 тисяч фунтів на тиждень замість 35 тисяч, які він зараз отримує у Евертоні.

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Втім, "іриски" не збираються легко відпускати ключового гравця. Керівництво Евертона повісило на Брентвейта цінник у 70 млн фунтів. Це може бути другий найбільший продаж в історії клубу. До слова, рекордні гроші також вдалося здерти з Манчестер Юнайтед, який у 2017 році заплатив за Ромелу Лукаку 80 млн фунтів.

У минулому сезоні Брентвейт провів 41 матч та відзначився 3 голами. Віталій Миколенко хвалив ігрові чесноти одноклубника, назвавши його "Роллс-Ройсом".

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