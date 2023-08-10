"Незадовго до того, як Мудрик у січні перейшов до Челсі за 88,5 млн фунтів стерлінгів, головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі сказав, що у нього є потенціал, щоб виграти "Золотий м'яч". Навколо української зірки було багато галасу, але він прийшов у клуб у стані хаосу і пережив важкі перші шість місяців на Стемфорд Брідж. Завдання Маурісіо Почеттіно – розкрити його безсумнівний талант.

Челсі втратив забивного форварда через важку травму – Мудрик отримає шанс закріпитися в основі лондонців

Мудрик має отримати ключову роль на лівому фланзі Челсі після того, як Крістофер Нкунку отримав травму коліна, яка може вивести його з ладу на чотири місяці. Під керівництвом Почеттіно 22-річний футболіст грає більше як лівий вінгер. У новій системі 4-2-3-1 з чітким центральним нападником Михайло матиме орієнтир, на який треба буде працювати.

Отримання 10-го номера приносить додатковий рівень очікувань. Але Почеттіно має гарний досвід роботи з молодими гравцями, і Мудрик сподіватиметься, що він зможе процвітати під керівництвом нового тренера", – йдеться в статті.

Окрім Мудрика, до списку увійшли такі гравці як Деклан Райс (Арсенал), Бріан Мбеумо (Брентфорд), Еберечі Езе (Крістал Пелас), Рауль Хіменес (Фулхем), Ів Біссума (Тоттенхем) та Лукас Пакета (Вест Хем).

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