"Пошкодження Мудрика? Для Михайла це незначна проблема, можливо, він пропустить кілька днів, але завтра він буде недоступний. Ми розчаровані ситуацією, в якій він опинився, зігравши 45 хвилин проти Вест Хема.

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Це гравець, на якого ми сподіваємося, що він зможе грати так, як ми очікуємо. Тому ми розчаровані, але водночас це не є великою проблемою. Нам потрібно почекати, можливо, тиждень або кілька днів, щоб він знову був залучений до команди", – наводить слова Почеттіно офіційний сайт Челсі.

Додамо, якщо травма таки виявиться серйознішою, то Михайло ризикує не зіграти і за збірну України у вересневих матчах проти Англії та Італії (9 та 12 вересня відповідно). У цьому сезоні Мудрик зіграв у 2 поєдинках за Челсі, в яких не відзначався результативними діями.

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