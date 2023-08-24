Почеттіно розкрив термін відновлення Мудрика – вінгер збірної України точно пропустить матч АПЛ
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів, скільки Михайло Мудрик пропустить через пошкодження, яке отримав на тренуванні.
"Пошкодження Мудрика? Для Михайла це незначна проблема, можливо, він пропустить кілька днів, але завтра він буде недоступний. Ми розчаровані ситуацією, в якій він опинився, зігравши 45 хвилин проти Вест Хема.
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Це гравець, на якого ми сподіваємося, що він зможе грати так, як ми очікуємо. Тому ми розчаровані, але водночас це не є великою проблемою. Нам потрібно почекати, можливо, тиждень або кілька днів, щоб він знову був залучений до команди", – наводить слова Почеттіно офіційний сайт Челсі.
Додамо, якщо травма таки виявиться серйознішою, то Михайло ризикує не зіграти і за збірну України у вересневих матчах проти Англії та Італії (9 та 12 вересня відповідно). У цьому сезоні Мудрик зіграв у 2 поєдинках за Челсі, в яких не відзначався результативними діями.
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