Михайло Мудрик відіграв другий тайм проти Вест Хема, але найбільше запам'ятався курйозними ляпами. ЗМІ намагаються знайти тіньові причини невдалої гри вінгера за Челсі.

Ілля Забарний непогано провів матч проти Ліверпуля, хоча знайшлося місце помилці. Динамо такий виконавець зараз точне не завадив би. Зінченко розпочав сезон з кількох хвилин проти Крістал Пелас. Цього вистачило, щоб відзначити великий вплив Сашка на гру Арсенала. "Футбол 24" ретельно розібрав виступи наших легіонерів у новому випуску на YouTube.

Лунін має підтримку проти несправедливості Анчелотті, Саудівська Аравія може прибрати "дідуся-монстра" на шляху Довбика