Українець став черговим поповненням у лазареті команди Маурісіо Почеттіно, інформує офіційний сайт "синіх".

Ребров довикликав гравця Динамо до збірної України на матчі проти Англії та Італії

Як виявилося, Мудрик зазнав травми на одному з тренувань посеред тижня. Місце і складність ушкодження наразі не уточнюються, але проти Лутона (25 серпня) Мудрик точно не зіграє. 22-річний вінгер став вже дев'ятим гравцем у лазареті Челсі.

Травма Мудрика може виявитися неприємною новиною і для збірної України, яка 9 вересня зіграє проти Англії в рамках відбору Євро-2024. У представника Челсі трохи більше 2 тижнів, щоб залікувати пошкодження і набрати форму.

Секрет Мудрика розкрили англійські ЗМІ, тренер начудив через українця – унікальна якість Забарного, Зінченко змінює все