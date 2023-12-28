Напередодні Челсі в рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здолав Крістал Пелас (2:1). Рахунок у поєдинку на 13-й хвилині відкрив український півзахисник Михайло Мудрик.

Мудрик оформив четвертий гол за Челсі, відзначившись у воротах Крістал Пелас – відео

Наш земляк, однак, не зміг завершити зустріч, отримавши травму в середині другого тайму, і був замінений на Армандо Брою на 71-й хвилині. Одразу після гри 22-річний вінгер коротко прокоментував прикрий епізод.

"Епізод із пошкодженням? Я сподіваюся, що нічого серйозного. Завтра буде видніше", – цитує Михайла Legioners.ua.

Нагадаємо, гол у ворота Крістал Пелас став для Михайла вже четвертим у поточному сезоні і третім в АПЛ. Мудрик став першим українцем з сезону 2007/08, який забив 3 голи за Челсі протягом одного сезону АПЛ – тоді Андрій Шевченко відзначився 5 забитими м'ячами.

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