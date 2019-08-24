Почеттіно прокоментував імовірний відхід Еріксена

Головний тренер Тоттенхема розповів про непросту ситуацію з данським півзахисником.

"Це не найкраща ситуація ні для нього, ні для кого. Думаю, такого не очікували ні клуб, ні сам гравець.

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На цю проблему не можна показувати пальцем. Її потрібно спробувати проаналізувати і мінімізувати. Це важливий футболіст, який своєю грою повинен допомагати команді.

Я завжди відкритий для того, щоб допомогти клубу, допомогти Даніелу Леві ухвалити рішення. І я прекрасно розумію, що ухвалювати такі рішення нелегко. Але я завжди намагаюся займати позицію, яка принесе найбільшу вигоду клубу. І гравцеві теж.

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Головне – постаратися знайти найкраще рішення для обох сторін", – наводить слова Почеттіно Goal.

Нагадаємо, чинний контракт Еріксена з Тоттенхемом розрахований до кінця сезону 2019/20.