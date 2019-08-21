toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Тоттенхем хоче повернути Льоренте – нападник відмовився від покращеної пропозиції

22:41 490 Читать на русском
Тоттенхем хоче повернути Льоренте – нападник відмовився від покращеної пропозиції
Фернандо Льоренте / Reuters

Нападник Фернандо Льоренте не хоче виступати за Тоттенхем.

Фіналіст Ліги чемпіонів 2018/19 Тоттенхем хоче повернути нападника Фернандо Льоренте, повідомляє Football Insider. Іспанський нападник покинув команду лише влітку цього року після того, як його контракт втратив чинність.

Еріксен відмовився продовжити контракт з Тоттенхемом – в послугах гравця зацікавлені Реал та Манчестер Юнайтед

Наразі Льоренте все ще перебуває без клубу і "шпори" вже намагались перепідписати форварда. Зараз Тоттенхем запропонував іспанцю покращені умови, проте знову отримав відмову.

До слова, у минулому сезоні Льоренте провів за лондонський клуб 35 матчів в усіх турнірах, де забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ

blog_ava
"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єри
12:00
6424
Теги
Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вісенте Гомес покине Динамо, – ЗМІ
    Україна — 13:454576 Вісенте Гомес покине Динамо, – ЗМІ
22
год
:
10
хв
Еспаньйол
22:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук