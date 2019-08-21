Тоттенхем хоче повернути Льоренте – нападник відмовився від покращеної пропозиції

Нападник Фернандо Льоренте не хоче виступати за Тоттенхем.

Фіналіст Ліги чемпіонів 2018/19 Тоттенхем хоче повернути нападника Фернандо Льоренте, повідомляє Football Insider. Іспанський нападник покинув команду лише влітку цього року після того, як його контракт втратив чинність.

Еріксен відмовився продовжити контракт з Тоттенхемом – в послугах гравця зацікавлені Реал та Манчестер Юнайтед

Наразі Льоренте все ще перебуває без клубу і "шпори" вже намагались перепідписати форварда. Зараз Тоттенхем запропонував іспанцю покращені умови, проте знову отримав відмову.

До слова, у минулому сезоні Льоренте провів за лондонський клуб 35 матчів в усіх турнірах, де забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ