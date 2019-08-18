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Еріксен відмовився продовжити контракт з Тоттенхемом – в послугах гравця зацікавлені Реал та Манчестер Юнайтед

15:34 356 Читать на русском
Еріксен відмовився продовжити контракт з Тоттенхемом – в послугах гравця зацікавлені Реал та Манчестер Юнайтед
Крістіан Еріксен / Reuters

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен бажає змінити клуб по завершенні сезону 2019/20.

Крістіан Еріксен відхилив пропозицію щодо нового контракту від Тоттенхема, повідомляє AS.

Манчестер Юнайтед готовий придбати Еріксена цього літа

Хавбек напевне не покине "шпор" до кінця трансферного вікна, проте не планує пов'язувати своє майбутнє з лондонським клубом. Керівництво Тоттенхема запропонувало 27-річному гравцеві новий контракт, але він відповів відмовою.

Повідомляється, що данець планує провести ще один сезон в клубі, а наступного літа піти на правах вільного агента. Раніше в підписанні Еріксена були зацікавлені Манчестер Юнайтед, Ювентус і Реал Мадрид.

У новому сезоні півзахисник провів 2 поєдинки у складі Тоттенхема, але не відзначився результативними діями.

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