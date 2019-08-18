Еріксен відмовився продовжити контракт з Тоттенхемом – в послугах гравця зацікавлені Реал та Манчестер Юнайтед

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен бажає змінити клуб по завершенні сезону 2019/20.

Крістіан Еріксен відхилив пропозицію щодо нового контракту від Тоттенхема, повідомляє AS.

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Хавбек напевне не покине "шпор" до кінця трансферного вікна, проте не планує пов'язувати своє майбутнє з лондонським клубом. Керівництво Тоттенхема запропонувало 27-річному гравцеві новий контракт, але він відповів відмовою.

Повідомляється, що данець планує провести ще один сезон в клубі, а наступного літа піти на правах вільного агента. Раніше в підписанні Еріксена були зацікавлені Манчестер Юнайтед, Ювентус і Реал Мадрид.

У новому сезоні півзахисник провів 2 поєдинки у складі Тоттенхема, але не відзначився результативними діями.

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