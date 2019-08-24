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Почеттино прокомментировал возможный уход Эриксена

09:17 53 Читати українською
Почеттино прокомментировал возможный уход Эриксена
Еріксен і Почеттіно / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма рассказал о непростой ситуации с датским полузащитником.

"Это не лучшая ситуация ни для него, ни для кого. Думаю, такого не ожидали ни клуб, ни сам игрок.

Эриксен отказался продлить контракт с Тоттенхэмом – в услугах игрока заинтересованы Реал и Манчестер Юнайтед

На эту проблему нельзя показывать пальцем. Ее нужно попытаться проанализировать и минимизировать. Это важный футболист, который своей игрой должен помогать команде.

Я всегда открыт для того, чтобы помочь клубу, помочь Даниэлу Леви принять решение. И я прекрасно понимаю, что принимать такие решения нелегко. Но я всегда стараюсь занимать позицию, которая принесет наибольшую выгоду клубу. И игроку тоже.

Тоттенхэм хочет вернуть Льоренте – нападающий отказался от улучшенного предложения

Главное – постараться найти лучшее решение для обеих сторон", – приводит слова Почеттино Goal.

Напомним, действующий контракт Эриксена с Тоттенхэмом рассчитан до конца сезона 2019/20.

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Теги
Англия Трансферы Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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