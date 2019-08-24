Почеттино прокомментировал возможный уход Эриксена

Главный тренер Тоттенхэма рассказал о непростой ситуации с датским полузащитником.

"Это не лучшая ситуация ни для него, ни для кого. Думаю, такого не ожидали ни клуб, ни сам игрок.

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На эту проблему нельзя показывать пальцем. Ее нужно попытаться проанализировать и минимизировать. Это важный футболист, который своей игрой должен помогать команде.

Я всегда открыт для того, чтобы помочь клубу, помочь Даниэлу Леви принять решение. И я прекрасно понимаю, что принимать такие решения нелегко. Но я всегда стараюсь занимать позицию, которая принесет наибольшую выгоду клубу. И игроку тоже.

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Главное – постараться найти лучшее решение для обеих сторон", – приводит слова Почеттино Goal.

Напомним, действующий контракт Эриксена с Тоттенхэмом рассчитан до конца сезона 2019/20.