"З самого початку матчу було складно, але я задоволений, як ми додавали в грі і як ми почали домінувати і змушувати Ліверпуль відходити все глибше. Я не знаю, чи зможемо ми бути соліднішими. Нам потрібно створювати більше моментів, щоб мати змогу забивати більше голів. Це перший крок, я задоволений.

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Не думаю, що нічия – справедливий результат. Вважаю, що ми заслужили трохи більшого. Ми почуваємося задоволеними, але водночас і розчарованими, бо хотіли перемогти і заслужили на перемогу, але це лише початок. Нам треба рости щодня.

Ми пропустили лише один удар у площину воріт від Ліверпуля. Думаю, що команда була згуртована. Нам потрібні хороші гравці, нам потрібно покращити склад. Головне – знайти правильну комбінацію", – цитує Почеттіно ВВС.

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