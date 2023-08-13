Челсі – Ліверпуль – 1:1 – відео голів і огляд матчу
21:08 - Читать на русском
Челсі поділив очки з Ліверпулем у першому турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу.
Луїс Діас 18’
18’ Луїс Діас
Той випадок, коли нічия – максимально доречний результат. Ліверпуль краще почав гру – Салах видав розкішний асист на Діаса, а згодом забив сам. Щоправда, гол Мохамеда не зарахували через офсайд.
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Ближче до перерви долю Салаха повторив Чілвелл. З його асистом проблем не було, а гол стався після офсайду. Михайло Мудрик вийшов на останні хвилини матчу й мав один класний момент. Міг як забивати, так і асистувати, але спочатку забарився сам, а Матсену завадив пробити суперник.
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