Той випадок, коли нічия – максимально доречний результат. Ліверпуль краще почав гру – Салах видав розкішний асист на Діаса, а згодом забив сам. Щоправда, гол Мохамеда не зарахували через офсайд.

Мудрик втратив шанс стати героєм – Челсі та Ліверпуль розписали виснажливу нічию на старті АПЛ

Ближче до перерви долю Салаха повторив Чілвелл. З його асистом проблем не було, а гол стався після офсайду. Михайло Мудрик вийшов на останні хвилини матчу й мав один класний момент. Міг як забивати, так і асистувати, але спочатку забарився сам, а Матсену завадив пробити суперник.