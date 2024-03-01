Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно задоволений тим, як зіграв Михайло Мудрик у поєдинку Кубка Англії проти Лідса (3:2).

"Це була хороша можливість допомогти Михайлу бути залученим до гри та більш зв'язковим. Я був радий спробувати на позиції "десятки" (центрального атакувального півзахисника – прим.).

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Мудрик закінчував гру зліва. Це була позиція, яка змусила його бути більш залученим і по-іншому читати гру", – наводить слова Почеттіно твіттер-акаунт Absolute Chelsea.

Варто зауважити, що Михайло забив свій перший гол у 2024 році у ворота Лідса в Кубку Англії. Загалом у нинішньому сезоні Мудрик встиг зіграти на клубному рівні 27 матчів, у яких забив 5 голів та віддав три результативні передачі.

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