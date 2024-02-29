Мудрик офіційно став найкращим гравцем матчу Челсі – Лідс
Вінгер Челсі Михайло Мудрик дуже продуктивно провів матч 1/8 фіналу Кубка Англії проти Лідса (3:2).
Українець вперше за місяць вийшов у стартовому складі. Мудрик забив один із голів Челсі й покинув поле лише у компенсований до другого тайму час.
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Гру Михайла оцінили належним чином. Саме Мудрик став найкращим гравцем матчу проти Лідса. Про це повідомляє прес-служба Челсі.
Варто зауважити, що це був перший гол нашого земляка у 2024 році. Загалом у нинішньому сезоні Мудрик встиг зіграти на клубному рівні 27 матчів, у яких забив 5 голів та віддав три результативні передачі.
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