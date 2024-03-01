Главный тренер Челси Маурисио Почеттино остался доволен тем, как сыграл Михаил Мудрик в поединке Кубка Англии против Лидса.

"Это была хорошая возможность помочь Михаилу быть вовлеченным в игру и более связным. Я был рад попробовать на позиции "десятки" (центрального атакующего полузащитника – прим.).

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Мудрик заканчивал игру слева. Это была позиция, которая заставила его быть более вовлеченным и по-другому читать игру", – приводит слова Почеттино твиттер-аккаунт Absolute Chelsea.

Стоит заметить, что Михаил забил свой первый гол в 2024 году в ворота Лидса в Кубке Англии. Всего в нынешнем сезоне Мудрик успел сыграть на клубном уровне 27 матчей, в которых забил 5 голов и отдал три результативные передачи.

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