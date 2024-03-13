Фахівець після поразки від Удінезе вирішив звільнитися. Саррі зрозумів, що втратив контроль над командою, тому сам ініціював своє звільнення.

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Лаціо прийняв відставку. Однак Мауріціо Саррі пішов сам. Його тренерський штаб продовжить працювати, повідомляє офіційний сайт "орлів". Функції наставника довірили Джованні Мартушьєлло, який був асистентом Саррі останні п'ять років.

Це тимчасове рішення. За інформацією Italy24, клуб вже почав активно шукати тренера, який розпочне новий період. Про легенд – Мірослава Клозе і Томмазо Роккі – наразі не йдеться. Лаціо хотів ,b запросити Ліонеля Скалоні (екс-гравець команди), але його буде важко переманити зі збірної Аргентини. Вже відбулися перші контакти з Ігором Тудором, останнім місцем роботи якого був Марсель, куди він запрошував Руслана Маліновського.

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