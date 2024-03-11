Серія А, 28-й тур

Лаціо – Удінезе – 1:2

Голи: Джанетті, 49 – Лукка, 47, Саррага, 51

Вилучений: Перес, 90+4 (Удінезе)

Домашній матч Лаціо відбувся на тлі протестів уболівальників. Перед грою на стадіон з'явився банер: "Клуб, який не захищає своїх уболівальників, не заслуговує на повагу". Пізніше в першому таймі тіфозі "орлів" вивісили банер із написом: "Тільки футболка", натякаючи на те, що вболівають не за гравців Лаціо, а за саму ідею цієї команди. Так фанати Лаціо протестували проти поганих результатів своєї команди, а також проти того, що клуб не захистив їх у Мюнхені після тисняви біля турнікетів.

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Як уболівальники підтримували свою команду – так вона і зіграла. Без трьох дискваліфікованих гравців Лаціо поступився Удінезе з рахунком 1:2, причому Мауріціо Саррі зняв капітана Чіро Іммобіле з гри на 60-й хвилині. Сівши на лавку запасних, Чіро випалив на адресу тренера: "Ми програємо 1:2, як можна так чинити?"

До слова, обидва м'ячі римляни пропустили на початку другого тайму – від Лукки та Сарраги. Це – давня хвороба команди в цьому сезоні, про яку Саррі неодноразово говорив. У футболістів Лаціо є звичка "вимикатися" після повернення на поле з 15-хвилинної перерви...