Після матчів 30-го туру УПЛ визначилась не лише турнірна таблиця, а й найкращі голеадори сезону 2023/24.

Найкращим бомбардиром УПЛ 2023/24 очікувано став Владислав Ванат – нападнику Динамо вистачило 14 голів для цього.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки

У топ-3 розмістились ще один гравець Динамо, Віталій Буяльський, та форвард Шахтаря Данило Сікан – в обох по 10 голів. Оскільки Буяльський зіграв менше хвилин, хавбека розташували вище за Сікана. Одразу в 4 гравців по 9 забитих м'ячів, зокрема, у представників СК Дніпро-1 Олександра Філіппова та Олексія Гуцуляка. Стільки ж забили Едуардо Герреро (Зоря) та Денис Кожушко (Кривбас).

Ще троє записали до свого активу 8 голів: Андрій Ярмоленко (Динамо), Ілля Квасниця (Рух) та Андрій Штогрін (Чорноморець).

Динамо резервним складом не пустило Рух в єврокубки – Діалло та Царенко вирішили долю надважливого матчу для львів'ян