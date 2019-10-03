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Олександрія – Гент – відео гола

20:13 1019 Читать на русском
Олександрія – Гент – відео гола
Олександрія – Гент – 0:1 – відео гола / Фото GettyImages

Олександрія поступається бельгійському Генту в матчі 2 туру групового етапу Ліги Європи через гол Депуатра.

60’ Артем Сітало
 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр
60’ Артем Сітало

Олександрія пропустила гол вже на 5-ій хвилині матчу. Ковалець завозився перед чужим штрафним майданчиком, бельгійці перехопили м'яч та провели блискавичну контратаку. Депуатр хитнув Пашаєва біля штрафного майданчика українців та пробив у ближній кут.

Олександрія – Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

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Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Ліга Європи Олександрія - Гент Гент Гент Олександрія Олександрія Відеоновини
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